Украина может выпустить НДС-облигации на 15-16 млрд гривень

Предположительный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые могут стать инструментом возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость, может составить 15-16 млрд грн, заявил на брифинге в Кабинете министров Украины первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«Мы сейчас говорим о примерно 15-16 млрд, пусть это будет сумма, под которую будут выпущены ценные бумаги. Тут есть вопрос условий (эмиссии - УНИАН) и это очень чувствительный вопрос», - сказал он.

По мнению Билоуса, к вопросу условий эмиссии, включая ставку облигаций и их срок обращения, надо подойти очень взвешенно. «Необходимо, чтобы ценная бумага была ликвидной, чтобы она была частью экономики для банков, предпринимателей, инвесторов. Важно, чтобы в этот инструмент вошли инвесторы, прежде всего, западные, которые инвестируют валюту», - сказал чиновник.

Ранее Министерство финансов Украины допускало возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа в качестве инструмента погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательской деятельности.

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О возможности выпуска НДС-облигаций также заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. При этом он также не назвал возможного объема выпуска облигаций, подчеркнув, что свое видение решения этого вопроса он представит в течение ближайших недель, как только будет назначен глава налоговой службы.

