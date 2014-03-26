Toyota выкупит собственные акции на $3,5 млрд

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Co. планирует провести обратный выкуп акций на сумму 360 миллиардов иен (3,5 миллиарда долларов), сообщает "Прайм" со ссылкой на Bloomberg.

"Компания планирует выкупить 60 миллионов акций и погасить 30 миллионов из них к концу июня", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль автоконцерна Toyota Motor Corp. за три квартала 2013-2014 финансового года, которые закончились в Японии 31 декабря, составила 1,52 триллиона иен (14,9 миллиарда долларов), что в 2,35 раза больше показателя за аналогичный период годом ранее. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 481,27 иены (4,7 доллара) против 204,67 иены за апрель-декабрь 2012 года.

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Toyota Motor основана в 1937 году. Штаб-квартира компании находится в городе Тоёта (префектура Айти), штат сотрудников достигает 321 тысячи человек. В апреле 2005 года Toyota подписала соглашение с Минэкономразвития России и администрацией Санкт-Петербурга о строительстве в промзоне Шушары автомобильного завода. Производство было открыто 21 декабря 2007 года.

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