Активность слияний и поглощений на мировых ринках снизилась до минимума

Активность в области слияний и поглощений (M&A) между развитыми и развивающимися рынками снизилась до минимума в 2013 году, сократившись на 17,3% по сравнению с предыдущим годом из-за слабого экономического роста и политических волнений, сообщает Reuters, ссылаясь на результаты исследования, проведенного одной из крупнейших аудиторских компаний мира KPMG.

Как отмечается в исследовании, количество сделок американских компаний в сфере M&A сократилось в 2013 г. до 220 с 226 в 2012 г., хотя они остаются лидерами в покупке активов на развивающихся рынках. Общемировое число сделок между компаниями развитых и развивающихся экономик упало до 1,68 тыс. в прошлом году с 2 тыс. в 2012 г.

Как отмечается в исследовании, во второй половине прошлого года было завершено 810 таких сделок. Это минимальный показатель сделок M&A, включающих компании развивающихся рынков в роли покупателя или продавца, за любой шестимесячный период с тех пор, как KPMG начала собирать эти данные в 2005 г. Количество сделок, завершенных компаниями США, упало до 98 во второй половине прошлого года против 122 в первые шесть месяцев.

Как отметил один из представителей KPMG, учитывая замедление экономического роста и политические волнения на некоторых развивающихся рынках, компании развитых рынков отказываются от трансграничных объектов приобретения.