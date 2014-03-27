20 млрд гривень долга по НДС вернут облигациями, так как "денег в казне нет"
Таким образом в экономику страны вернутся около 20 млрд грн, считает Яценюк.
Объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые пойдут на покрытие задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость, составит порядка 20 млрд грн, заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Общая сумма задолженности по НДС, которую никто не собирался выплачивать – 21,7 млрд грн», - сказал Яценюк.
По его словам вернуть долг деньгами не выйдет, потому что «денег в казне - нет».
Читайте такжеЯценюк хочет выпустить облигации для возмещения НДС
«Мы выступаем категорически против схемы выдачи казначейских векселей, ликвидируем инструмент казначейских векселей. Мы предлагаем немедленно влить средства в экономику – и выдать каждой компании, у которой есть задолженность по НДС, не векселя, а гарантированные государством ОВГЗ, под которые субъекты предпринимательской деятельности пойдут в банки и получат дешевые и длинные кредиты», - сказал Яценюк, отметив, что инструмент использовался в Украине с 2004 года.
По мнению премьера, таким образом в экономику страны будут возвращены порядка 20 млрд грн, которые ранее были изъяты из экономики страны.
Ранее первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что предположительный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые могут стать инструментом возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость, может составить 15-16 млрд грн.