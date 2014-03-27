20 млрд гривень долга по НДС вернут облигациями, так как "денег в казне нет"

Объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые пойдут на покрытие задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость, составит порядка 20 млрд грн, заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Общая сумма задолженности по НДС, которую никто не собирался выплачивать – 21,7 млрд грн», - сказал Яценюк.

По его словам вернуть долг деньгами не выйдет, потому что «денег в казне - нет».

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«Мы выступаем категорически против схемы выдачи казначейских векселей, ликвидируем инструмент казначейских векселей. Мы предлагаем немедленно влить средства в экономику – и выдать каждой компании, у которой есть задолженность по НДС, не векселя, а гарантированные государством ОВГЗ, под которые субъекты предпринимательской деятельности пойдут в банки и получат дешевые и длинные кредиты», - сказал Яценюк, отметив, что инструмент использовался в Украине с 2004 года.

По мнению премьера, таким образом в экономику страны будут возвращены порядка 20 млрд грн, которые ранее были изъяты из экономики страны.

Ранее первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что предположительный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые могут стать инструментом возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость, может составить 15-16 млрд грн.