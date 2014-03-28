S&P подтвердило наивысшие рейтинги Люксембурга и Швеции

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило наивысшие кредитные рейтинги Люксембурга и Швеции "ААА", со стабильным прогнозом, пишет "Прайм" со ссылкой на агентство.

Кроме того, S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Австрии "AA+/A-1+" со стабильным прогнозом. Подтверждение отражает стабильность в управлении страны, а также предсказуемость экономической политики, которая поддерживает рост ВВП.

Агентство подтвердило краткосрочные рейтинги "A-1+" Люксембурга и Швеции также со стабильным прогнозом по ним. S&P отмечает, что Люксембург - страна со значительными перспективами экономического роста, эффективной институциональной средой, чистой фискальной политикой и высоким уровнем доходов. По оценкам агентства рост ВВП страны в 2014-2017 годах составит чуть более 2% в год.

Стабильный прогноз по рейтингам Люксембурга отражает сильные показатели кредитоспособности страны, что обуславливает малую вероятность понижения рейтингов в ближайшие два года, говорится в сообщении.

Рейтинги Швеции отражают развитую и богатую экономику, с низким уровнем долговой нагрузки, надежной и эффективной денежно-кредитной политикой, с сильной институциональной и управленческой эффективностью. Агентство отмечает, что правительство страны имеет основательную приверженность к разумной экономической политике.

Стабильный прогноз по рейтингам означает, что ключевые показатели кредитоспособности Швеции: фискальные, внешние, экономические и монетарные остаются сильными и отражают существенную гибкость экономической политики.