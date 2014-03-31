Объем привлеченных через фондовый рынок инвестиций вырос почти на 50%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, объем зарегистрированных выпусков акций в январе-феврале составил 2,89 млрд грн, что в три раза меньше, чем годом ранее. Всего регулятором было зарегистрировано 23 выпуска таких ценных бумаг. Также за отчетный период комиссия зарегистрировала 35 выпусков облигаций предприятий на сумму 9,73 млрд грн, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года больше на 6,47 млрд грн.

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Объем зарегистрированных выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов в течение указанного периода составил 13,28 млрд грн, что на 11,9 млрд грн больше, чем в январе-феврале 2013 года.

В то же время, в течение января-февраля текущего года произошел мощный рост объемов выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли. Этот показатель составил 88,73 млрд грн, что на 72%, или на 37,25 млрд грн, больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году объем зарегистрированных НКЦБФР выпусков ценных бумаг вырос на 30% - до 142 млрд грн. НКЦБФР в прошлом году также зарегистрировала выпуски акций на 64,2 млрд грн, что в 4 раза больше, чем в 2012 году.

В то же время, объем зарегистрированных эмиссий облигаций предприятий в прошлом году снизился на 17% - до 42,47 млрд грн.

НКЦБФР в 2013 году также зарегистрировала 35 млрд грн ценных бумаг институтов совместного инвестирования (ИСИ), что на 3% больше, чем в предыдущем году.