Минфин привлек в госбюджет 1,155 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины после трех безрезультатных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня на внеплановом аукционе привлекло в госбюджет 1,155 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещений 3-летних облигаций в национальной валюте под 14,25% годовых, удовлетворив все три поданные заявки инвесторов.

Минфин сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, с начала марта Минфин провел 6 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе на трех аукционах привлек в госбюджет 2,785 млрд грн, три аукциона закончились безрезультатно.

По оперативным данным Госказначейства на 24 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,745 млрд грн, на обслуживание госдолга - 7,699 млрд грн.

По состоянию на 31 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 279,491 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 169,443 млрд грн, в собственности банков - 83,766 млрд грн, нерезидентов - 15,239 млрд грн.