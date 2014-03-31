Минфин намерен в апреле активнее привлекать валюту

Министерство финансов Украины планирует провести в апреле пять аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма, на четырех из которых инвесторам будут предложены валютные облигации сроком обращения 3 и 4 месяца, сообщается на сайте министерства.

Минфин планирует провести аукционы 1, 8, 15, 22 и 29 апреля. На первом аукционе, 1 апреля, Минфин предложит инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев и 2 года, а также валютные ОВГЗ сроком обращения 3 месяца. На аукционе 8 апреля - гривневые ОВГЗ сроком обращения 3 и 12 месяцев, валютные сроком обращения 4 месяца.

15 апреля Минфин предложит гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, валютные сроком обращения 3 месяца. На аукционе 22 апреля - гривневые ОВГЗ сроком обращения 3 и 12 месяцев.

29 апреля Минфин предложит гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, валютные сроком обращения 4 месяца.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел 7 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в госбюджет 3,940 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,745 млрд грн, на обслуживание госдолга - 7,699 млрд грн.

По состоянию на 31 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 279,491 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 169,443 млрд грн, в собственности банков - 83,766 млрд грн, нерезидентов - 15,239 млрд грн.

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