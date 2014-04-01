Индекс Украинской биржи сегодня уже вырос на 5,2%

Украинский рынок акций к середине дня значительно вырос - индекс UX по состоянию на 13:30 повысился на 5,26% - до 1073,36 пункта, сообщает сайт биржи.

Общий объем торгов составил 15,2 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 9,5 млн грн. Значительный рост наблюдается практически по всем входящим в индексную корзину ценным бумагам. Среди лидеров роста – акции «Азовстали» (+9,56%), Енакиевского метзавода (+7,93%), «Укрнафты» (+7,93%), Авдеевского коксохима (+7,85%).

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На фондовой бирже ПФТС наблюдается более скромный рост - индекс ПФТС вырос на 0,08% - до 369,47 пункта, общий объем торгов составил 45,5 млн грн.