Украина за квартал смогла "наторговать" госимущества всего на 47 млн гривень
16:21, 01 апреля 2014Фондовый рынок
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План поступлений от приватизации за три месяца выполнен всего на 0,24%.
Украина не выполняет план приватизации
Поступления от приватизации в январе-марте 2014 года, по оперативным данным, составили 47 млн грн, что составляет всего 0,24% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.
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Также сообщается, что поступления от аренды в январе-марте т.г. составили 238,5 млн грн – 28,4% годового плана.
Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.
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