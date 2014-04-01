Украина за квартал смогла "наторговать" госимущества всего на 47 млн гривень

Поступления от приватизации в январе-марте 2014 года, по оперативным данным, составили 47 млн грн, что составляет всего 0,24% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

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Также сообщается, что поступления от аренды в январе-марте т.г. составили 238,5 млн грн – 28,4% годового плана.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.