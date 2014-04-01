Украинские акции сегодня выросли очень значительно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 1 апреля, повысился на 5,69% – до 1077,76 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,5 млн грн, на срочном рынке – 6,4 млн грн.

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Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+9,29%) и "Укрнафты" (+9,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 4,83% – до 387,02 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 130,4 млн грн.