Украинские акции сегодня выросли очень значительно
20:04, 01 апреля 2014Фондовый рынок
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Индекс UX вырос на 5,69%, ПФТС - на 4,83%.
Фондовый рынок вырос / telegraf.com.ua
Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 1 апреля, повысился на 5,69% – до 1077,76 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,5 млн грн, на срочном рынке – 6,4 млн грн.
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Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+9,29%) и "Укрнафты" (+9,13%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 4,83% – до 387,02 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 130,4 млн грн.
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