Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 282 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 1 апреля, привлекло в госбюджет 282,066 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Как сообщается, Минфин привлек все средства в результате размещения полугодовых облигаций в национальной валюте под 12,75% годовых, удовлетворив одну из четырех поданных заявок инвесторов.

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Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел 7 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в госбюджет 3,940 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 24 марта, с начала года в госбюджет поступило 24,052 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 14,745 млрд грн, на обслуживание госдолга - 7,699 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 280,888 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,283 млрд грн, в собственности банков - 84,303 млрд грн, нерезидентов - 15,290 млрд грн.