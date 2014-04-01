Правительство собирается выпустить "военные" облигации на 7 млрд гривень - СМИ

Кабинет министров планирует выпустить "военные облигации" общим объемом до 7 миллиардов гривень.

Об этом говорится в проекте постановления правительства "О выпуске облигаций внутреннего государственного "​​Единая Украина", который есть в распоряжении "Экономической правды".

Согласно документу, предполагается осуществить государственные внутренние заимствования общим объемом до 7 млрд гривень путем выпуска ОВГЗ, которые будут называться "Единая Украина".

По условиям выпуска, номинальная стоимость одной облигации составит 1000 гривень. Срок обращения - 2 года, купонный период - 6 месяцев, годовая процентная ставка дохода - 7%.

Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим лицам и физическим лицам.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут зачислены в государственный бюджет. Отмечается, что объем эмиссии ОВГЗ "Единая Украина" не будет превышать предельного размера госдолга.

"Министерству финансов обеспечить выпуск облигаций и при составлении проекта госбюджета на соответствующий год предусмотреть средства для обслуживания и погашения облигаций", - говорится в постановлении.

Также Минфину и Минэкономразвития поручено "в месячный срок внести предложения по содействию повышению привлекательности облигаций для инвесторов".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что цель такого выпуска ОВГЗ - "реформирование экономики", а также "создание возможностей почувствовать причастность к решению общенациональных проблем", "обеспечение независимого финансирования Вооруженных Сил Украины с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 марта приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год, согласно которым предусмотрено выделение 6,882 млрд грн для дополнительного финансирования потребностей Министерства обороны Украины, Внутренних войск МВД и Госпогранслужбы.