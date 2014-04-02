Индекс S&P 500 поставил рекорд на оптимизме касательно экономики США

Фондовые индексы в США во вторник выросли на фоне оптимизма касательно экономики страны, S&P 500 достиг внутридневного максимума, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,46% и составил 16532,61 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 1,64%, до 4268,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 1885,52 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (PMI) за март вырос до 55,5 пункта, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 54 пунктов.

Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в марте вырос до 53,7% с 53,2% в феврале. Статистика оказалась несколько хуже прогнозов: аналитики ожидали роста индекса до 54%.

Также участников рынка порадовали отчеты по продажам автомобилей за март корпораций Ford Motors и Chrysler Group.

"Данные по ISM казались в пределах прогнозов, продажи машин были хорошими, поэтому неудивительно, что рынок растет", - сказал агентству MarketWatch стратег LPL Financial Corp. Джон Канэлли.