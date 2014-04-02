Греция готовится разместить суверенные облигации

Об этом заявил глава греческого минфина Яннис Стурнарас в кулуара двухдневной неформальной встречи министров экономики и финансов (ЭКОФИН), передает ИТАР-ТАСС.

По словам Стурнараса, Греция начнет с "небольшим выпуском облигаций - трех- или пятилетних - в первом полугодии 2014 года", что будет способствовать улучшению финансирования страны. Министр не уточнил, какой объем будет иметь выпуск и когда он будет размещен.

Однако три греческих чиновника подтвердили агентству Bloomberg, что правительство страны, приближающееся к концу реализации второй кредитной программы международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ), планирует вернуться на открытые рынки за финансированием путем размещения облигаций на 2 млрд евро. По словам одного из источников, "вопрос о выпуске на сумму 2 млрд евро уже решен, но осталось определить временной момент выхода на рынки". Чиновник не исключил возможность дальнейших продаж госбумаг в последующие месяцы.

The Wall Street Journal ранее утверждала, что Греция хочет выпустить облигационный заем на 3 года или 5 лет к июню и планирует получить до 5 млрд евро на финансовых рынках к концу года.

С начала продолжительного финансового кризиса Греция была лишена доступа на открытые рынки из-за исключительно высоких процентных ставок, установившихся на ее ценные бумаги. Последний долгосрочный выпуск облигаций имел место в апреле 2010 года: семилетки тогда были размещены с доходностью в 6% годовых. При этом за приобретение греческих десятилеток инвесторы требовали 30% годовых. Процентные ставки на 10-летние бонды с тех пор упали до 6,5% после того, как Афины реализовали реформы, улучшившие финансовое состояние страны.

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Стурнарас также сообщил, что Греция добилась первичного профицита госбюджета (превышения доходов над расходами без процентных платежей по госдолгу) в примерно 2,5 млрд евро в 2013 году. Это показатель, играющий важную роль в деле устойчивости долга и обеспечении обещанных шагов со стороны Еврозоны по дальнейшему облегчению греческого долгового бремени, должна еще официально подтвердить в апреле европейская статистическая служба Евростат.

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Министры экономики и финансов стран еврозоны объявили сегодня свое решение о разблокировании очередного транша в 8,3 млрд евро, который будет предоставлен Афинам тремя долями.

Как заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, первый микротранш в 6,3 млрд евро поступит в Грецию в конце апреля в рамках второго пакета кредитной поддержки этой страны. "Эта сумма позволит Афинам оплатить облигации, которые подлежат погашению в мае", - отметил глава Еврогруппы. Затем последуют микротранши в 1 млрд евро в июне и еще 1 млрд евро в июле, но для их получения нужно будет выполнить выдвинутые "тройкой" кредиторов требования. В мае, как ожидается, Международный валютный фонд переведет свои 3,2 млрд евро.