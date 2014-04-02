Яценюк рассказал, на каких условиях будут выпускать НДС-облигации

Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций как инструмента возврата задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость, объем которого, по оценкам правительства, составляет порядка 21,7 млрд долл., на условиях выпуска таких же бумаг, осуществленного в 2004 и 2008 годах.

Об этом заявил журналистам в ходе 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Нам было важно в рамках переговоров с международными финорганизациями предусмотреть возможность возмещения НДС посредством выпуска НДС-облигаций. Мы это предусмотрели, - сказал глава правительства. - Что касается самого инструмента: я выступал против казначейских обязательств, которые были непрозрачными, а исключительно за облигации внутреннего государственного займа, которые должны выдаваться на прозрачных условиях под гарантированный государством процент, и это может быть объектом залога при получении кредитных средств в коммерческих банках, так и рефинансирования в госбанке».

При этом, отвечая на вопрос о том, какими могут быть условия выпуска облигаций, Яценюк отметил: «Условия думаю, они будут стандартными, под которые выпускались облигации в 2008 и 2004 годах».

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Впервые НДС-облигации были выпущены в Украине в 2004 году сроком на пять лет. Общий объем эмиссии составил порядка 2 млрд грн. Облигации были выпущены несколькими сериями – для погашения долга, сформировавшегося на 1 ноября 2003 года и не возмещенного до 1 января 2004 года; долга, сформировавшегося на 1 июня и не возмещенного до 1 июля 2004 года. Процентная ставка по облигациям составила 120% средневзвешенной учетной ставки НБУ.

В 2008 году возможность выпуска НДС-облигаций была закреплена поправками к закону о госбюджете-2008. Параметры предполагавшегося выпуска – срок и ставка – соответствовали параметрам дебютного выпуска.

Впервые о возможности нового выпуска НДС-облигаций для возврата долгов по возмещению НДС премьер Яценюк заявил в конце февраля на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации