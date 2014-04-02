Украинские акции на Варшавской бирже за квартал подешевели на треть

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine просел в первом квартале текущего года на почти 30%, но завершил торги марта выше достигнутого в этом же месяце нового исторического минимума на уровне ниже 300 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, в прошлом месяце украинский индикатор потерял более 15%, завершив последний день торгов марта на уровне 347,01 пункта.

Акции украинских компаний рухнули на фоне позитивной динамики основных индексов польского фондового рынка, которые поднялись в первом квартале на 2-3%.

За первые три месяца 2014 года дороже, - на 35-75% - чем в конце прошлого года, стоили только спекулятивные бумаги украинских Westa, Agroton, Coal Energy, Sadovaya Group, но всего от около 0,5 до 2,5 злотых за штуку (1 долл. = 3 злотых).

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Больше всего в первом квартале подешевели акции судоходной KDM Shipping (почти на 60%), KSG Agro (-45%) Milkiland (снижение почти на 40%).

Меньше всего подешевели бумаги крупнейшей украинской компании на ВФБ, Kernel, потерявшие 23% на фоне падения стоимости других украинских эмитентов на 29-34%.

В марте, без учета спекулятивных бумаг, лидерами падения стали KDM Shipping (-53%), KSG Agro (-27%) и Milkiland (-21%), которые также обновили исторический минимум своей цены: на уровне 11,90; 5,31 и 6,65 злотых за акцию, соответственно.

Как сообщал УНИАН, накануне "референдума" о присоединении Крыма к Российской Федерации в пятницу, 14 марта, WIG Ukraine обновил исторический минимум на уровне 295,17 пункта.

Варшавская биржа запустила украинский индекс в мае 2011 года с базовых тысячи пунктов, и в его состав входят эмитенты из Украины, бумаги которых котируются на главной площадке польской фондовой биржи.