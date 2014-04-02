Украина готовит выпуск облигаций для обслуживания госдолга

Министерство финансов Украины намерено использовать инструмент облигаций внешнего и внутреннего государственного займа для привлечения заимствований, которые будут направлены, в том числе, на обслуживание государственного долга страны, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«Относительно выпуска ОВГЗ: они будут выпускаться в большом объеме. Нам надо обслужить порядка 200 млрд грн, и у нас нет других вариантов, кроме заимствования. Мы будем выходить на внутренний рынок и будем балансировать внешним рынком», - сказал Шлапак.

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При этом он отметил, что размещение госбумаг во многом будет обусловлено договоренностями Украины с Международным валютным фондом.

В то же время, Шлапак не уточнил срок, объемы и условия планируемого размещения бумаг, но отметил, что Украина вернется к размещению еврооблигаций, когда стоимость привлеченных средств достигнет приемлемого уровня. И это случится, вероятно, уже во втором полугодии. В первом полугодии Украина не будет выходить на рынки заимствований.

"Пока наши евробонды на вторичном рынке котируются под 15-16% смысла в этом нет” - сказал Шлапак. По его мнению, приемлемая доходность по пятилетним еврооблигациям Украины составляет 6-7%.

В конце февраля доходность еврооблигаций Украины со сроком погашения в июне 2014 года достигла сегодня отметки в 35,83%, а в целом кривая доходности бондов расположилась в диапазоне 9,68-14,74%. Доходность десятилетних украинских суверенных евробондов со сроком погашения в 2023 году в конце февраля выросла до исторического максимума в 10,32% при ставке купона при размещении бумаг в 7,5%-7,6%.