Правительство выпустит НДС-облигации в течение трех недель

Первый выпуск облигаций внутреннего госзайма для покрытия задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость может быть осуществлен в ближайшие три недели, однако условия выпуска бумаг являются предметом обсуждения, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«Будут выпущены облигации, но условия выпуска – вопросы для обсуждения. Думаю, что в течение трех недель выпустим облигации и рассчитаемся с теми, кому должны на 1 января прошлого года», - сказал Шлапак.

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Он отметил, что примерный объем выпуска бумаг – 16 млрд грн, однако налоговая сейчас проверяет каждого контрагента на предмет законности возмещений. «Налоговая внимательно проверяет каждого агента, который будет претендовать на получение НДС-ОВГЗ», - сказал министр.