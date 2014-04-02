Минфин выпустит «Военные облигации» на 1,1 млрд гривень

Министерство финансов Украины планирует осуществить два выпуска государственных ценных бумаг для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины на общую сумму 1,1 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин выпустит облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации» в бездокументарной форме на общую сумму 1 млрд грн со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью 1000 гривен, процентной ставкой 7% годовых для привлечения средств от внутренних инвесторов (коммерческих банков , других юридических и физических лиц). Размещение облигаций будет осуществляться на аукционах, проводимых в определенный день еженедельно Национальным банком Украины через первичных дилеров. А также министерство осуществит выпуск «Военных» казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме общим объемом 100 млн грн со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью 1000 гривен , процентной ставкой 7% годовых для размещения среди населения. Размещение казначейских обязательств «Военные» состоится после их изготовления.

«Таким образом, Министерство финансов Украины начинает размещения государственных ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода для привлечения дополнительных средств в государственный бюджет. Такое предложение является призывом к сообществу по объединению усилий, желаний и намерений присоединиться к решению общенациональных задач и оказать финансовую помощь отечественным Вооруженным Силам в целях повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует выпустить "военные облигации" общим объемом до 7 миллиардов гривень. Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим лицам и физическим лицам.

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