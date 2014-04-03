Индекс S&P 500 достиг исторического максимума

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в США - вырос на 40,39 пункта (0,24%) до 16573 пунктов. Индекс Standard & Poor’s 500 (S&P 500), который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 5,38 пункта (0,29%) до отметки 1890,90 пункта, достигнув, таким образом, исторического максимума. Во вторник он также обновил максимальный показатель. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 8,42 пункта (0,20%) до отметки 4276,46 пункта, пишет ИТАР-ТАСС.

По мнению аналитиков, одним из главных факторов, оказавших позитивное влияние на торги, стала публикация статистическим агентством ADP данных о рынке труда. По его сведениям, в марте частные компании в США наняли на работу 191 тыс. человек, что практически соответствовало ожиданиям аналитиков. Кроме того, агентство пересмотрело в сторону повышения свои оценки данного показателя за февраль - с 139 тыс. до 153 тыс. человек.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 0,12 доллара (0,12%). Фьючерсные контракты на ее поставки в мае заключались по цене 99,62 доллара за баррель. Цена тройской унции золота установилась на отметке 1290,80 доллара, поднявшись на 10,80 доллара (0,84%).