В США количество IPO достигло рекорда за 14 лет

Об этом свидетельствуют данные исследования Renaissance Capital, пишут "Вести.ru".

В общей сложности IPO провели 64 компании, совокупный объем привлеченных ими средств составил $10,6 млрд, что вдвое больше, чем было зафиксировано в I квартале 2013 г. Необходимо также отметить, что по итогам I квартала 2013 г. было привлечено рекордное количество средств за 10 лет.

Количество размещений в 2014 г. превысило показатель 1999 г., однако незначительно отстает от показателя 1998 г., когда рынок IPO интернет-компаний был у пиковых значений, незадолго до начала кризиса, известного как "кризис доткомов".

Наибольшее количество IPO пришлось на компании медицинского сектора, хотя компании технологического сектора также были активны, большинство из них ориентированы на рынок программного обеспечения для крупного бизнеса.

I квартал оказался крайне насыщенным на рынке IPO, что удивляет экспертов Renaissance Capital. Компании активно размещали бумаги, несмотря на высокую неопределенность относительно перспектив текущего года.

"Поток IPO оставался высоким, несмотря на распродажи на фондовых рынках в начале квартала, вызванные обвалом на развивающихся рынках, событиями на Украине и продолжением сокращения стимулирующей программы ФРС", - говорится в отчете Renaissance Capital.

Эксперты считают, что подобная ситуация должна оживить в памяти инвесторов воспоминания о событиях, предшествовавших "кризису доткомов".

Большинство компаний технологического сектора, которые размещали свои бумаги в течение I квартала, оказались убыточными, в результате чего мультипликаторы достигли довольно высоких значений, так как инвесторы продолжали покупать акции, в результате чего их стоимость росла.

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