Украинский фондовый рынок заканчивает неделю ростом

Украинский фондовый рынок заканчивает торговую неделю ростом – индекс украинских акций UX по состоянию на 10:50 повысился на 0,70% - до 1071,85 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 3,88 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,7 млн грн. Среди лидеров повышения акции Авдеевского коксохима (+2,20%), Енакиевского метзавода (+1,53%).

Индекс ПФТС повысился на 0,04% - до 392,51 пунктов, общий объем торгов составил 134 тыс. грн.

На российском фондовом рынке также наблюдается рост – российский индекс ММВБ повысился на 0,12%, индекс РТС – на 0,30%.

Европейские фондовые индексы также растут на торгах в пятницу – индекс FTSE 100 вырос на 0,34%, индекс Dax – на 0,13%.