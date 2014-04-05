Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины

05:18, 05 апреля 2014
Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Moody's  понизило рейтинг гособлигаций Украины с Caa2 до Сaa3.

Moody's Investors Service / REUTERS

 В свою очередь прогноз сохраняется "негативный". Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства, передает ИТАР-ТАСС.

Понижение рейтинга обусловлено рядом факторов, в частности, эскалацией политического кризиса на Украине, урезанием финансовой помощи со стороны РФ, ростом цены на российский газ и пр., говорится в сообщении агентства.

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