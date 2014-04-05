Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины
05:18, 05 апреля 2014Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины с Caa2 до Сaa3.
Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины / REUTERS
В свою очередь прогноз сохраняется "негативный". Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства, передает ИТАР-ТАСС.
Понижение рейтинга обусловлено рядом факторов, в частности, эскалацией политического кризиса на Украине, урезанием финансовой помощи со стороны РФ, ростом цены на российский газ и пр., говорится в сообщении агентства.
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