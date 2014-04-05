Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины

В свою очередь прогноз сохраняется "негативный". Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства, передает ИТАР-ТАСС.

Понижение рейтинга обусловлено рядом факторов, в частности, эскалацией политического кризиса на Украине, урезанием финансовой помощи со стороны РФ, ростом цены на российский газ и пр., говорится в сообщении агентства.