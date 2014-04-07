Украинские акции на Варшавской бирже за неделю значительно подорожали

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, акции украинских компаний на прошлой неделе дорожали стремительнее, чем большинство бумаг на главной площадке польского фондового рынка.

"Голубые фишки" прибавили за последние пять сессий около 1,5% на фоне роста индикатора широкого рынка WIG на 1,6%.

Украинский индекс завершил торги на уровне 364,92 пункта, ближе к максимальным значениям прошлой недели, что также на 22,1% выше достигнутого исторического минимума в середине марта на фоне захвата украинского Крыма Российской Федерацией.

На прошлой неделе больше всего подорожали акции cудоходной KDM Shipping (+11,3%), крупнейшего в Украине производителя сахара Astarta (+10,7) и входящего в "голубые фишки" Kernel (+ 8,6%).

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Без учета спекулятивных бумаг Agroton, Sadovaya Group, Coal Energy и Westa, на прошлой неделе подешевели только акции сельскохозяйственной KSG Agro - на 0,9%.

Другие компании увеличили капитализацию на 4,5-7,4%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine обновил исторический минимум на уровне 295,17 пункта 14 марта текущего года накануне непризнанного украинскими властями и западными государствами "референдума" в Крыму о присоединении к Российской федерации.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Остальные входят в созданный в мае 2011 года индекс WIG Ukraine, запущенный с базовых тысячи пунктов.