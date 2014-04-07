Украинский фондовый рынок начал неделю со значительного падения

Украинский рынок акций начал неделю со значительного снижения – индекс UX по состоянию на 10:50 снизился на 2,32% - до 1056,72 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 4,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,9 млн грн. Лидерами снижения среди акций, входящих в индексную корзину, стали бумаги «Укрнафты» (-6,69%), Алчевского меткомбината (-5,12%), «Азовстали» (-4,76%).

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На российском фондовом рынке также наблюдается значительное снижение – российский индекс ММВБ снизился на 1,80%, индекс РТС – на 2,52%. Акции «Сбербанка» по состоянию на 11:45 по московскому времени упали на 2,49%, «Газпрома» - на 1,69%, «Лукойла» - на 0,90%.

Европейские фондовые рынки также снижаются на торгах в понедельник: индекс FTSE 100 снизился на 0,72%, индекс Dax – на 1,45%.