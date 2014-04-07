"Яндекс" продал акции Facebook за $8,1 млн

Компания «Яндекс» продала 142,5 тысяч акций корпорации Facebook, пишет Газета.ru со ссылкой на финансовый отчет «Яндекса».

Сделки, в ходе которых «Яндекс» продала все принадлежащие ей акции американской компании, состоялись в 2013 и 2014 годах.

Исходя из текущей стоимости акций Facebook, стоимость проданного пакета акций составляет около $8,1 млн.

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