Российский рынок акций рухнул на новостях с юго-востока Украины

Индекс ММВБ к 14:34 мск понедельника упал на 2,23%, до 1352,10 пункта, а РТС подешевел на 3%, до 1200 пункта, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Московской биржи.

Падение российского рынка акций было вызвано новостями с юго-востока Украины. В Донецке захватившие здание облгосадминистрации пророссийские митингующие объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

При этом доллар и евро усилили рост на Московской бирже. На 14:48 мск курс доллара к рублю составил 35,63 руб., что на 32 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Евро торговался на уровне 48,9 руб., прибавив 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины выросла на 42 копейки и составила 41,6 рубля.