Индекс Украинской биржи снизился на 2,36%, индекс ПФТС - на 2,37%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 апреля, снизился на 2,36% – до 1056,30 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,8 млн грн, на срочном рынке – 3,5 млн грн.

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Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината (-4,31%), "Укрсоцбанка" (-4,26%), Енакиевского метзавода (-4,23%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 2,37% – до 382,18 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 442,2 млн грн.

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