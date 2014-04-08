Индексы Токийской биржи существенно упали

На крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже произошло очередное существенное снижение показателей. К окончанию операций в 15:00 по местному времени (10:00 мск) на 1,36% ушел вниз ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он потерял 201,97 пункта и оказался на отметке 14 606,88 пункта, пишет ИТАР-ТАСС.

На 1,86% рухнул и индекс TOPIX. Он потерял 22,28 пункта и оказался на черте 1174,56 пункта. Накануне TOPIX ушел вниз на 1,6%.

По мнению аналитиков, на торги повлияло снижение американских индексов. По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones потерял 1,02% и оказался на отметке 16245,87 пункта, S&P500 сократился на 1,08% - до 1845,04 пункта, а NASDAQ снизился на 1,16% - до 4079,75 пункта.

"Падение американских индексов было стремительным, и инвесторы в Японии тоже хотели охранить себя от рисков", - говорит аналитик SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно.

Рынки отреагировали и на решения центрального Банка Японии, руководящий совет которого сохранил политику расширения денежной базы в стране ежегодно на 60-70 трлн иен (примерно 600-700 млрд долларов) для стимулирования конъюнктуры и преодоления дефляции. Такие итоги в целом ожидались аналитиками, однако не прибавили оптимизма рынку.

"Есть ощущение, что хедж-фонды на Токийской бирже делают ставку на то, что Банк Японии не будет предпринимать в обозримом будущем дополнительные шаги по еще большему расширению денежной массы, - сказал главный аналитик Daiwa SB Investments Ltd. Соитиро Мондзи. - Это создает условия для того, чтобы продавать акции".

Больше всего (на 5,4%) опустились в цене акции фармацевтического концерна Takeda Pharmaceutical Co. Они потеряли в цене 249 иен и вышли на уровень 4572 иены. Это произошло на фоне того, что в США суд обязал Takeda выплатить 6 млрд долларов по иску, связанному с утаиванием опасных побочных последствий одного из лекарств.