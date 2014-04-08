Китай одобрил сделку Nokia и Microsoft

Финская Nokia получила одобрение на продажу своего мобильного подразделения американской Microsoft от китайского антимонопольного регулятора, говорится в сообщении Nokia, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, сделку удастся закрыть в первом квартале 2014 года, отмечается в пресс-релизе финской компании.

Ранее Nokia откладывала закрытие сделки, ссылаясь на то, что не получила согласия от регулирующих органов Китая. При этом на тот момент сделка уже был одобрена антимонопольными органами большинства стран, где компании ведут свой бизнес, в частности, ее подтвердили Министерство юстиции США и Еврокомиссия.

Как ранее сообщалось, Nokia объявила о том, что продает подразделение Devices&Services, а также портфолио патентов корпорации Microsoft 3 сентября 2013 года. Сумма сделки составляет 5,4 млрд евро.

После продажи активов, связанных с разработкой и производством мобильных устройств, включая производственные мощности, Nokia продолжит развивать три направления: NSN (производство телекоммуникационного оборудования), HERE (создание карт местности и геолокационных сервисов) и Advanced Technologies (разработка новых технологий с последующим лицензированием).