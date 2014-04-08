Украинский фондовый рынок растет на торгах во вторник – индекс украинских акций UX вырос на 0,93% - до 1066,10 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем сделок составил 5,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 4,1 млн грн. Среди лидеров роста акции Авдеевского коксохима (+1,90%), «Райффайзен Банка Аваль» (+1,43%) и «Азовстали» (+1,34%).

На российском фондовом рынке наблюдается нисходящий тренд. Индекс ММВБ снизился на 0,40%, индекс РТС – на 0,07%. Акции «Сбербанка» снизились на 0,41%, акции «Газпрома» выросли на 0,28%.

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На европейских фондовых площадках также наблюдается снижение – индекс FTSE 100 снизился на 0,33%, индекс Dax – на 0,06%.

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