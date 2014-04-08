Бизнес предлагает установить доходность НДС-облигаций на уровне 10%

Бизнес положительно оценивает инициативы правительства по выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в качестве инструмента для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) и предлагает установить купон по этим облигациям на уровне 10%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

«НДС-облигации – это лучше, чем вообще не получать НДС или чем делать предоплату налога на прибыль», – сказал он.

По мнению Фиалы, сегодня лучше получить облигации, которые можно продать, взять под них кредит или просто получать доходность, чем иметь задолженность из бюджета, которую при этом съедает инфляция.

«Надеюсь, что доходность инструмента будет минимум 10% годовых. Мы будем требовать от правительства, чтобы инструмент имел купон в 10% годовых, чтобы его можно было реализовать без дисконта», – сказал Фиала.

Как сообщал УНИАН, о возможности выпуска НДС-облигаций в конце февраля 2014 года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Предположительный объем выпуска НДС-облигаций составит от 15-16 млрд грн до 20 млрд грн. По словам министра финансов Александра Шлапака, первый выпуск бумаг может состояться уже до конца апреля.