Минфин привлек в бюджет 103,7 млн грн

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 8 апреля, привлекло в госбюджет 103,663 млн грн, сообщается на сайте министерства.





Как сообщается, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 175 дней под 12,75% годовых, удовлетворив две поданные заявки инвесторов.

Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на плановом ОВГЗ-аукционе 1 апреля привлек в госбюджет 282,066 млн грн. До конца месяца Минфин намерен провести еще три плановых ОВГЗ-аукциона - 15, 22 и 29 апреля.

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По оперативным данным Госказначейства на 7 апреля, с начала года в госбюджет поступило 24,334 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 17,252 млрд грн, на обслуживание госдолга — 8,653 млрд грн.

По состоянию на 7 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 284,579 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,686 млрд грн, в собственности банков — 86,785 млрд грн, нерезидентов — 15,990 млрд грн.



