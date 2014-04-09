В Минфине РФ утверждают, что Украина просит их выкупить облигации на $3 млрд

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов Антон Силуанов сказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы имели контакт с моим коллегой, министром финансов Украины, который обратился дополнительно за помощью со стороны РФ по очередному выкупу еврооблигаций в объеме 3 млрд долл. Пока эти предложения у нас, находятся в Минфине РФ. Мы считаем, что мы его будем рассматривать по мере развития событий», - сказал Силуанов.

«Срок облигаций составляет два года – до конца 2015 года, первые платежи по обслуживанию этих облигаций наступают в июне текущего года. Мы рассчитываем на выполнение украинской стороной тех обязательств, которые были взяты при выпуске этих долговых обязательств», - сказал Силуанов.При этом он напомнил, что в декабре 2013 года Минфин выкупил еврооблигации Украины на 3 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля Силуанов сообщил, что Россия подождет с покупкой еврооблигаций Украины, пока в этой стране не будет сформировано новое правительство и экономическая политика. Первый транш российского кредита в размере 3 млрд долл. Украина получила в конце декабря 2013 года.

17 декабря 2013 года Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долларов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.