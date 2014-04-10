Минфин привлек в бюджет 391 млн грн от продажи облигаций внутреннего займа

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в среду, 9 апреля, привлекло в госбюджет 391,044 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 84 дня под 9,95% годовых, удовлетворив единственную поданную заявку инвестора.

Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Читайте такжеУкраина готовит выпуск облигаций для обслуживания госдолга

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 8 апреля привлек в госбюджет 103,663 млн грн, 1 апреля - 282,066 млн грн.

До конца месяца Минфин планирует провести еще три плановых ОВГЗ-аукциона - 15, 22 и 29 апреля.

По оперативным данным Госказначейства на 7 апреля, с начала года в госбюджет поступило 24,334 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 17,252 млрд грн, на обслуживание госдолга - 8,653 млрд грн.

По состоянию на 8 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 284,856 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,686 млрд грн, в собственности банков - 86,927 млрд грн, нерезидентов - 16,048 млрд грн.