Moody's понизило прогноз по суверенному рейтингу Турции

Международное агентство Moody's понизило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Турции с отметки "стабильный" до "негативный" в связи с политической неопределенностью в стране, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте агентства, рейтинг подтвержден на уровне "Ваа3".

Решение о снижении прогноза, как отмечается, связанно с "возросшим давлением на позиции страны в плане внешнего финансирования из-за имеющей место политической неопределенности и понижения глобальной ликвидности".

Кроме того, эксперты Moody's указывают на "снижение краткосрочных показателей роста ВВП и увеличивающуюся неопределенность относительно тенденций среднесрочного роста". Это обстоятельство, в частности, увязывается с "внутриполитическими волнениями в стране".

В качестве обоснования для подтверждения текущего рейтинга на прежнем уровне эксперты приводят, в частности, "сильные фискальные показатели" и устойчивость турецкой экономики, обусловленную размером, уровнем доходов и экономической диверсификацией.

Турцию, в частности, сотрясают последствия коррупционного скандала, фигурантами которого стали родственники представителей турецкого правительства. Обвинения были предъявлены 24 фигурантам дела о взятках. Эрдоган назвал антикоррупционную кампанию "грязной операцией, направленной против правительства".

