Фондовые площадки США завершили четверг обвалом более чем на 3%
08:44, 11 апреля 2014Фондовый рынок
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Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,63%.
Американский фондовый рынок 10 апреля обвалился / REUTERS
Фондовые площадки США завершили четверг снижением более чем на 3%.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,63% и составил 16169,96 пункта.
Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 3,1% - до 4054,11 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,09%, до 1833,09 пункта, передает «Газета.Ru».
Американские фондовые индексы существенно снизились из-за распродажи акций биотехнологических, технологических и интернет-компаний.
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