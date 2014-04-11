Фондовые площадки США завершили четверг обвалом более чем на 3%

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,63%.

Фондовые площадки США завершили четверг снижением более чем на 3%. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,63% и составил 16169,96 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ опустился на 3,1% - до 4054,11 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,09%, до 1833,09 пункта, передает «Газета.Ru». Американские фондовые индексы существенно снизились из-за распродажи акций биотехнологических, технологических и интернет-компаний.

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