"Газпром" может разместить еврооблигации в юанях

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в банковских кругах.

Источник в "Газпроме" сообщил, что компания "всегда рассматривает все варианты", и "размещение еврооблигаций в юанях интересно, так как это расширяет базу потенциальных инвесторов".

Представитель "Газпрома" оставил этот вопрос без комментария.

Еще в 2011 году заместитель правления, начальник финансово-экономического департамента ОАО "Газпром" Андрей Круглов говорил, что "Газпром" интересуется заимствованиями в китайских юанях. "Вариант с юанями возможен, так как мы активно работаем с Китаем и ожидаем в этом году конкретных соглашений", - говорил Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

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Как сообщалось ранее, размер внешних заимствований "Газпрома" на 2014 год - 90 млрд рублей. В феврале текущего года "Газпром" уже разместил еврооблигации 35-й серии на €750 млн с доходностью 3,6% со сроком обращения 7 лет.

В 2013 году в рамках программы евронот (EMTN) "Газпром" разместил евроноты серий 30, 31, 32 на сумму €2,4 млрд, серии 33 на 500 млн фунтов стерлингов и серии 34 на 500 млн швейцарских франков. В сумме компания привлекла около $4,7 млрд.

Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с $30 млрд до $40 млрд. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

