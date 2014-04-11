Нацбанк в марте купил гособлигации на 4,4 млрд гривень и 5 млн долларов

Национальный банк Украины в марте текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 4,4 млрд грн и 5,0 млн долл. по номиналу, продажу ценных бумаг из своего портфеля НБУ не проводил, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года регулятор приобрел в собственность гособлигации на 26,3 млрд грн и 5,0 млн долл., и не проводил операции по продаже ценных бумаг Украины из своего портфеля.

Нацбанк также сообщил, что в марте не проводил операции по покупке и продаже гособлигаций Украины через механизм двусторонней котировки.

Согласно сообщению регулятора, по результатам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте, проведенных в марте, в госбюджет поступило 3,9 млрд грн (с начала года - 14,2 млрд грн), в то время как аукционы по размещению ОВГЗ в долларах не состоялись (с начала года - 0,2 млрд долл.). Средневзвешенная доходность ОВГЗ в национальной валюте при их первичном размещении в марте составила 12,74% годовых (с начала года - 12,73%, в долларах - 5,00%).

Также сообщается, что погашение и уплата доходов по ОВГЗ проводилась своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 21,5 млрд грн, в том числе погашение - 15,6 млрд грн, уплата купонного дохода - 5,9 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Нацбанк приобрел в собственность гособлигаций Украины (по номинальной стоимости) на сумму 19,3 млрд грн (с начала года - 21,8 млрд грн). Кроме этого, в феврале регулятор осуществлял операции по покупке (продаже ) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, и приобрел гособлигаций на сумму 0,3 млрд грн (с начала года - 1,0 млрд грн).