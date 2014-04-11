Госуправление делами распродаст свои санатории и транспорт

Государственное управление делами определило ряд объектов для приватизации, сообщил руководитель ГУД Сергей Аверченко на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, проводится инвентаризация всего имущества с целью отчуждения некоторого имущества, как это было определено в президентском указе. Он отметил, что ГУД планирует передать ряд объектов Фонду государственного имущества Украины для реализации.

В частности, Государственное предприятие "Санаторий Семашко", ГП "Санаторий Збруч", ГП "Коммунар", лечебные учреждения "Санаторий Семашко", Дом отдыха "Псоу", ГП «Санаторий «Украина», государственные резиденции 1414а "Пуща-Водица", государственная дача 29 "Конча Заспа" (где жил экс-президент Украины Виктор Ющенко), дом 19 комплекса отдыха "Пуща-Водица", шесть самолетов, два вертолета, более 150 легковых автомобилей.

"Это лишь первый перечень того, что мы можем продать", - сказал Аверченко.

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По его словам, ряд предприятий планируется передать другим ведомствам. В том числе "Укржилсервис" - на баланс Киева, Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты" - в Минкульт, Государственное лесное хозяйство "Белоозерское" - Минприроды, и переданный «Экспоцентру Украины» земельный участок в 80 гектаров - тоже на баланс Киева.

"Стоит вопрос по ликеро-водочному заводу, но там не все в порядке с отчетностью, где-то не могут найти 32 миллиона гривень", - подчеркнул он.

Аверченко рассказал, что в аннексированном Россией Крыму - 13 предприятий и более 20 объектов, «которые мы не можем использовать, поэтому мы сейчас должны оставить некоторые резиденции на территориальной части Украины».