S&P снизило прогноз по рейтингу Финляндии до негативного

15:07, 11 апреля 2014
Фондовый рынок
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Рейтинг страны пока продолжает оставаться на наивысшем уровне AAA.

Standard & Poor's понизило прогноз Финляндии до негативного / uk.wikipedia.org

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз рейтинга Финляндии до негативного, рейтинг страны пока продолжает оставаться на уровне AAA, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

S&P стало вторым рейтинговым агентством, понизившим прогноз по рейтингу страны: ранее это сделало Fitch в октябре 2013 года. До этого момента Финляндия была единственной страной еврозоны с наивысшим рейтингом и стабильным прогнозом от всех трех крупнейших рейтинговых агентств мира: S&P, Fitch и Moody's.

По заявлению S&P, в настоящее время Финляндия страдает от «глубоких структурных демографических и экономических дисбалансов, которые препятствуют усилиям правительства по достижению фискальной консолидации».

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