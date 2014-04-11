S&P снизило прогноз по рейтингу Финляндии до негативного

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз рейтинга Финляндии до негативного, рейтинг страны пока продолжает оставаться на уровне AAA, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

S&P стало вторым рейтинговым агентством, понизившим прогноз по рейтингу страны: ранее это сделало Fitch в октябре 2013 года. До этого момента Финляндия была единственной страной еврозоны с наивысшим рейтингом и стабильным прогнозом от всех трех крупнейших рейтинговых агентств мира: S&P, Fitch и Moody's.

По заявлению S&P, в настоящее время Финляндия страдает от «глубоких структурных демографических и экономических дисбалансов, которые препятствуют усилиям правительства по достижению фискальной консолидации».