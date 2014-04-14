Российские фондовые индексы начали неделю с резкого снижения на фоне ситуации в Украине

Российские фондовые индексы начали неделю с резкого снижения после обострения противостояния восточных сеператистов и властей Украины, передает Reuters.

К 10.13 мск индекс ММВБ опустился на 0,92 процента от уровня закрытия пятницы до 1.349 пункта. Индекс РТС упал на 1,97% - до 1.180 пункта.

Акции Сбербанка и ВТБ потеряли по 1,8% - до 78,2 рубля и 3,9 копейки соответственно, котировки Газпрома снизились на 1,1% - до 132,5 рубля.

"Эта неделя начинается, как и предыдущая, под знаком событий в Украине. Потенциальный силовой ответ Киева на действия сепаратистов угрожает четырехсторонним переговорам в Женеве и повышает шансы на введение новых санкций Запада в отношении России", - говорится в обзоре БКС.

Противостояние восточных сеператистов и украинских властей за минувшие выходные только накалилось. Киев назвал захват зданий в нескольких городах агрессией Москвы и пообещал задействовать армию против тех, кто к утру понедельника не сложит оружие.