Украинский фондовый рынок начал неделю со значительного снижения

Украинский фондовый рынок начал новую неделю со значительного снижения – индекс украинских акций UX в понедельник, 14 апреля, по состоянию на 10:45, снизился на 3,66% - до 1120,94 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 3,5 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 2,7 млн грн. Среди лидеров снижения акции «Азовстали» (-9,20%), «Укрсоцбанка» (-8,69%), Енакиевского метзавода (-7,43%).

Индекс ПФТС снизился на 1,15% - до 416 пунктов, общий объем торгов составил 1,5 млн грн.

Значительное снижение также наблюдается и на российском фондовом рынке. Индекс ММВБ, по состоянию на 11:45 по московскому времени, снизился на 1,16%, индекс РТС – на 2,12%. Акции «Сбербанка» потеряли более двух процентов, акции «Газпрома» - более одного процента.

На европейских рынках наблюдается также незначительное снижение – индекс FTSE 100 снизился на 0,12%, индекс Dax – на 0,34%.

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