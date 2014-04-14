Российский фондовый рынок продолжает падать из-за событий в Украине

Противостояние сепаратистов и официального Киева на востоке Украины в минувшие выходные вновь омрачило начало недели на российском фондовом рынке, вернув индексы к уровням предыдущего понедельника, сообщает Рейтер.

К 13.13 МСК индекс ММВБ опустился на 1,7% от уровня закрытия пятницы до 1.338 пунктов. Индекс РТС упал на 2,6% до 1.172 пунктов.

Курс доллара к рублю к этому времени вырос на 0,88% до 35,9 рубля.

"Реакция рынка на украинские события, как мне кажется, вполне адекватная. Но техническая картина неблагоприятная: индексу РТС открывается путь к 1.000 пунктам, и это нормальное поведение рынка в текущих условиях. Если начнется вторая волна продаж, то эти уровни будут восприниматься как приемлемые, ничего особенного",- считает трейдер Банка Зенит Алексей Суров.

Российские ликвидные акции с утра практически единодушно опустились ниже уровней пятничного закрытия.

Котировки «Газпрома» упали на 2,5% до 130,6 рубля, акции «Сбербанка» потеряли 2%, подешевев до 78 рублей. Котировки ВТБ опустились на 1,9% до 3,89 копейки.

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Помимо событий в Украине на динамику российского рынка оказывает влияние коррекция на Уолл-стрит. В пятницу американские индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,95 и 1,34%, а Dow Jones потерял 0,89%.

Среди значимых для инвесторов факторов Крис Уифер из Macro-Advisory выделяет запланированное на сегодня заседание исполнительного комитета МВФ, в ходе которого фонд может вынести решение о рекомендации расширить финансовую помощь Украине и определить размер первого транша.