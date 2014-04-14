Индекс Украинской биржи снизился на 3,79%, индекс ПФТС - на 0,96%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 14 апреля, снизился на 3,79% – до 1119,49 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,4 млн грн, на срочном рынке – 10,9 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (-10,13%), «Азовстали» (-7,15%) и «Донбассэнерго» (-6,82%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,96% – до 416,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 90,5 млн грн.

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