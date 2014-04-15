Украинский фондовый рынок начал торги во вторник с роста, после значительного падения накануне. Индекс украинских акций UX по состоянию на 10:45 повысился на 1,13% - до 1132,09 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов на бирже составил 3,66 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,6 млн грн. Лидерами роста стали акции «Азовстали» (+3,88%).

На российском фондовом рынке во вторник наблюдается снижение. Российский индекс ММВБ снизился на 1,03%, индекс РТС снизился на 1,29%. Акции «Сбербанка» снизились на 1,61%, «Газпрома» - на 1,05%, «Лукойла» - на 0,65%.

На европейских фондовых рынках также наблюдается снижение. Индекс FTSE 100 снизился на 0,15%, индекс Dax – на 0,25%.