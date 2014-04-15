Российский рынок облигаций из-за санкций Запада на грани краха

Российский рынок облигаций пострадал из-за эскалации конфликта Москвы и Запада, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, с начала украинского кризиса частные компании из России практически не допускаются на глобальные рынки. Это привело к росту опасений, что фирмы окажутся не в состоянии рефинансировать свой долг без поддержки государства, говорится в статье.

Читайте такжеСША готовы к новым санкциям против России - министр финансов«В последние шесть месяцев не было пролонгировано никаких еврооблигаций. Это не может продолжаться долго, и это становится серьезным вопросом», – приводит газета слова сотрудника крупного российского банка. Источник отметил, что самой большой уязвимостью России является рынок облигаций.

Газета также отмечает, что до сих пор санкции Европы в отношении Москвы носили преимущественно символический характер в том числе из-за Болгарии, Кипра, Люксембурга и других стран, имеющих «особые деловые отношения» с Россией. Однако в скором времени меры против России могут ужесточиться благодаря Германии, добавляет издание.