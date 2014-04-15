"Укрзализныця" может выпустить еврооблигации в этом году

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая в мае прошлого года провела успешное размещение пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл., может вернуться на внешний рынок заимствований в текущем году. Такое мнение высказал в интервью УНИАН министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

"Если будет на них (облигации - УНИАН) спрос, то да. Но опять-таки - под какие проценты? Думаю, для экономии средств некоторые проекты будут заморожены. К примеру, ЕБРР был готов предоставить на обновление парка кредит в размере около 125 млн долларов. Но потом приостановил сотрудничество, так как в «Укрзализныце» не реализовывались реформы», - сказал Бурбак.

В этой связи, министр подчеркнул, что реформирование такого государственного монополиста на рынке железнодорожных перевозок как "Укрзализныця" все-таки состоится, и выразил надежду на скорейшее возобновление сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по программе обновления подвижного состава страны.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года экс-глава "Укрзализныци" Сергей Болоболин заявлял о подготовке выпуска в 2014 году евробондов ведомства на сумму, превышающую 500 млн долл.

В середине мая 2013 года «Укрзализныця» провела успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Финансовые эксперты по итогам национального форума транспортной инфраструктуры в октябре 2013 года заявили, что ожидают в 2014 году возвращения «Укрзализныци» на мировой рынок заимствований.

Финансисты прогнозировали, что «Укрзализниця» сможет осуществить выпуск своих долговых бумаг уже как единый корпоративный эмитент - акционерное общество, не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.

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