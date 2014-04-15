Минфин привлек в госбюджет 587,7 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 15 апреля, привлекло в госбюджет 587,664 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 77 дней под 9,95% годовых, удовлетворив единственную поданную заявку инвестора.

Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 9 апреля привлек в госбюджет 391,044 млн грн, 8 апреля - 103,663 млн грн, 1 апреля - 282,066 млн грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще два плановых ОВГЗ-аукциона - 22 и 29 апреля.

По оперативным данным Госказначейства на 14 апреля, с начала года в госбюджет поступило 24,829 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 17,306 млрд грн, на обслуживание госдолга — 9,380 млрд грн.

По состоянию на 15 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 292,861 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,693 млрд грн, в собственности банков - 93,519 млрд грн, нерезидентов - 17,653 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

Читайте такжеМинфин привлек в бюджет 103,7 млн грн